Кыргызстанцы заняли третье место в командных соревнованиях по конкуру в Ташкенте

Команда Кыргызстана заняла третье место на Евразийских играх по конкуру, которые проходят в Ташкенте. Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.
В двухгитовом командном маршруте 125 сантиметров, в зачете Малого командного Кубка Maxima Masters Евразия первое место заняла сборная команда Узбекистана, второе место у команды Казахстана.
Тройку лучших замкнули представили Кыргызстана: Андрей Тряпицын на Флоризель, Ринат Галимов на Хан-Тенгри и Камиль Сабитов на Дартаньяне.
Так же расположились команды и в зачете Кубка наций.
Отмечается, что во второй день соревнований две бронзы завоевал кыргызстанец Камиль Сабитов на Фигаро.
В первый день у кыргызстанцев было несколько медалей.