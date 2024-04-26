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Спорт

Кыргызстанцы заняли третье место в командных соревнованиях по конкуру в Ташкенте

Команда Кыргызстана заняла третье место на Евразийских играх по конкуру, которые проходят в Ташкенте. Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.

В двухгитовом командном маршруте 125 сантиметров, в зачете Малого командного Кубка Maxima Masters Евразия первое место заняла сборная команда Узбекистана, второе место у команды Казахстана.

Тройку лучших замкнули представили Кыргызстана: Андрей Тряпицын на Флоризель, Ринат Галимов на Хан-Тенгри и Камиль Сабитов на Дартаньяне.

Так же расположились команды и в зачете Кубка наций.

Отмечается, что во второй день соревнований две бронзы завоевал кыргызстанец Камиль Сабитов на Фигаро.

В первый день у кыргызстанцев было несколько медалей.

Ссылка: https://24.kg/sport/292685/
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