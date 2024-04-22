Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Южной Кореей

Сегодня сборная по футзалу сыграла третий матч на Кубке Азии — 2024 в Таиланде. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Игра между командами Кыргызстана и Южной Кореи закончилась со счетом 5:5.

Голы в сборной КР забили Донер Аманбаев, Кайрат Кубанычов (дважды), Шохрух Махмадаминов и Самат Джанат уулу.

Напомним, матч с Японией наши спортсмены выиграли, с Таджикистаном сыграли вничью.

В группе С лидируют Кыргызстан и Таджикистан. По итогам группового этапа две команды из четырех выйдут в плей-офф.