Кыргызстанские альпинисты покорили вершину Лобуче в Гималаях. Об этом в соцсетях сообщил глава Федерации альпинизма Эдуард Кубатов.

По его словам, среди них первый незрячий из Евразии смог взойти на эту вершину.

«Все, вершина есть! 21 апреля в 7.00 вся кыргызская команда в составе пяти участников успешно взошла на альпинистскую и сложную вершину Лобуче! И среди нас в команде был выдающийся параатлет, заслуженный мастер спорта! Первый незрячий из всей огромной Евразии, кто смог взойти на эту крутую вершину! Немного устали. Завтра будут подробности. Я горд ребятами, и для меня честь вести их на невероятные вершины!» — написал Эдуард Кубатов.

Лобуче (англ. Lobuche, также пишется Lobuje) — гора в Гималаях высотой 6 тысяч 119 метров над уровнем моря. Находится в Непале, в районе Солукхумбу провинции Коши, на территории национального парка «Сагарматха», недалеко от ледника Кхумбу.

У горы два основных пика: Лобуче Западная (6 тысяч 145 метров) и Лобуче Восточная (6 тысяч 119 метров). Между двумя пиками находится длинный заснеженный хребет. Лобуче Западная рассматривается как «экспедиционная вершина», тогда как Лобуче Восточная — как трекинговая.

Напомним, осенью 2022 года первая кыргызская национальная экспедиция в Гималаи покорила пик Манаслу (высота — 8 тысяч 156 метров над уровнем моря).