Реконструкция стадиона в Бишкеке: глава Футбольного союза раздал поручения

Сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова прошло выездное собрание с участием главы Кыргызского футбольного союза Камчыбека Ташиева.

Фото КФС

В нем также приняли участие представители КФС, мэрии Бишкека, Министерства финансов, департамента физической культуры и спорта, Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федерации легкой атлетики КР.

Даны поручения по проведению предстоящей реконструкции стадиона. Мэрии поручено провести работы по благоустройству территории вокруг стадиона, КФС ответственен за улучшение состояния футбольного поля и ремонт системы освещения стадиона. Министерству финансов и Госстрою поручено запланировать ремонт и изыскать необходимые источники финансирования.

Реконструкция стадиона начнется 10 июня, ее планируют завершить в сентябре 2024 года.