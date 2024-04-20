Обнял и поднял. Как радовался Камчыбек Ташиев лицензии Бекзата Алмаз уулу

Заместитель председателя кабинета министров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил азиатский лицензионный турнир по борьбе, который проходит в Бишкеке, и поболел за соотечественников.
Он выразил надежду, что наши спортсмены завоюют на Олимпиаде, которая стартует летом в Париже, золотые олимпийские медали.
«Для нас большая честь приветствовать на кыргызской земле спортсменов со всего азиатского региона. Желаю победы сильнейшим. Уверен, что этот спортивный праздник подарит болельщикам конкурентный дух и незабываемые впечатления... Надеюсь, наши спортсмены привезут золотую медаль из Парижа. Это будет их большой подарок на День независимости страны», — сказал он.
Напомним, по итогам этого турнира Бекзат Алмаз уулу и Эрназар Акматалиев завоевали олимпийские лицензии.
Камчыбек Ташиев поздравил борцов, а Бекзата Алмаз уулу даже обнял и поднял, разделяя радость победы.