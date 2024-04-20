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Спорт

Обнял и поднял. Как радовался Камчыбек Ташиев лицензии Бекзата Алмаз уулу

Заместитель председателя кабинета министров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил азиатский лицензионный турнир по борьбе, который проходит в Бишкеке, и поболел за соотечественников.

Он выразил надежду, что наши спортсмены завоюют на Олимпиаде, которая стартует летом в Париже, золотые олимпийские медали.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

«Для нас большая честь приветствовать на кыргызской земле спортсменов со всего азиатского региона. Желаю победы сильнейшим. Уверен, что этот спортивный праздник подарит болельщикам конкурентный дух и незабываемые впечатления... Надеюсь, наши спортсмены привезут золотую медаль из Парижа. Это будет их большой подарок на День независимости страны», — сказал он.

Напомним, по итогам этого турнира Бекзат Алмаз уулу и Эрназар Акматалиев завоевали олимпийские лицензии.

Камчыбек Ташиев поздравил борцов, а Бекзата Алмаз уулу даже обнял и поднял, разделяя радость победы.
Ссылка: https://24.kg/sport/292116/
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