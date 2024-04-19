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Спорт

Лицензионный турнир. Три кыргызстанца поборются за путевку на Олимпиаду

Борцы вольного стиля из Кыргызстана, вышедшие в полуфинал лицензионного турнира в Бишкеке, будут соревноваться за лицензию на Олимпийские игры – 2024. Об этом сообщается на сайте UWW.

Получили шанс на путевку Бекзат Алмаз уулу (57 кг), Эрназар Акматалиев (65 кг) и Орозбек Токтомамбетов (74 кг).

Еще трое кыргызстанцев — Нуртилек Карыпбаев, Андрей Аронов и Айаал Лазарев — выбыли из борьбы.

Отметим, лицензию получат только финалисты. Начало схваток в 18.00.

Напомним, 19-21 апреля в Бишкеке проходит азиатский отбор на Олимпиаду.

Путевки уже имеют борцы Айпери Медет кызы, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков и пловец Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/292042/
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