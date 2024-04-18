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Спорт

Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Японии

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла первый матч на Кубке Азии — 2024 в Таиланде. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Матч команд КР и Японии завершился со счетом 3:2 в пользу футболистов КР.

Голы в ворота соперника забили Самат Джанат уулу, Максат Алимов и Кайрат Кубанычов.

Напомним, Кубок Азии проходит 17-28 апреля. Национальная сборная Кыргызстана играет в группе С вместе с командами Японии, Таджикистана и Южной Кореи.

20 апреля в 13.00 начнется матч Кыргызстан — Таджикистан, который после первого тура возглавил группу, обыграв сборную Южной Кореи (2:0).
Ссылка: https://24.kg/sport/291930/
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