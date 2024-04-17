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Спорт

Президент Казахстана распорядился сократить бюджет Всемирных игр кочевников

Учитывая сложную паводковую ситуацию в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий. Об этом сообщает centralasia.media.

«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио», — сказал он на встрече с пострадавшим от паводков населением Северо-Казахстанской области.

Напомним, что V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане 8-14 сентября 2024 года. В 2014, 2016 и 2018 годах они прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/291769/
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