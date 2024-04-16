Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев выиграл серебро

Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, проходящего в Бишкеке. Об этом сообщает сайт UWW.

В весовой категории до 67 килограммов он стартовал со стадии 1/8 финала. Одержал три победы над спортсменами из Монголии, Казахстана и Кореи.

В финале он уступил Эсмаели Лейвеси из Ирана — 1:3.

Ранее сегодня Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии.

Накануне, кыргызстанец Акжол Махмудов выиграл серебряную медаль чемпионата Азии по борьбе, Эрлан Манатбеков (до 130 кг) и Улан Муратбек уулу (до 55 кг) — бронзовые.