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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев выиграл серебро

Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, проходящего в Бишкеке. Об этом сообщает сайт UWW.

В весовой категории до 67 килограммов он стартовал со стадии 1/8 финала. Одержал три победы над спортсменами из Монголии, Казахстана и Кореи.

В финале он уступил Эсмаели Лейвеси из Ирана — 1:3.

Ранее сегодня Жоламан Шаршенбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии.

Накануне, кыргызстанец Акжол Махмудов выиграл серебряную медаль чемпионата Азии по борьбе, Эрлан Манатбеков (до 130 кг) и Улан Муратбек уулу (до 55 кг) — бронзовые.
Ссылка: https://24.kg/sport/291699/
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