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Спорт

Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо

Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Среди девушек 16-17 лет Акмаржан Турдажиева (свыше 70 килограммов) и Айдай Какитаева (до 57 килограммов) завоевали серебряные медали.

Среди юниоров золотую медаль выиграл Эмирхан Жолдоказиев (свыше 100 кг).

Жанар Жолдошева (до 52 кг), Эржан Канатбеков (свыше 81 кг) и Акмаржан Турдажиева (свыше 100 кг) завоевали серебро, а Милена Боруболотова (до 48 кг) — бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/291679/
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