Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу выиграл золото

Спортсмен из Кыргызстана Тайырбек Жумашбек уулу выиграл чемпионат Азии по борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.
В турнире по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма он стартовал со стадии 1/4 финала, где победил представителя Кореи, затем он оказался сильнее спортсмена из Ирана.
В финальной схватке кыргызстанцу противостоял спортсмен из Казахстана Ассыл Айтакын. Тайырбек Жумашбек уулу выиграл со счетом 3:1.
Спортсмены из Кыргызстана в первый день соревнований завоевали две бронзовые медали.
Напомним, в Бишкеке проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе.