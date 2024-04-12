Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Тайырбек Жумашбек уулу выиграл золото

Спортсмен из Кыргызстана Тайырбек Жумашбек уулу выиграл чемпионат Азии по борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

В турнире по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма он стартовал со стадии 1/4 финала, где победил представителя Кореи, затем он оказался сильнее спортсмена из Ирана.

В финальной схватке кыргызстанцу противостоял спортсмен из Казахстана Ассыл Айтакын. Тайырбек Жумашбек уулу выиграл со счетом 3:1.

Спортсмены из Кыргызстана в первый день соревнований завоевали две бронзовые медали.

Напомним, в Бишкеке проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе.