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Спорт

В первый день чемпионата мира самбисты из Кыргызстана завоевали две медали

Фото скрин с трансляции. Феликс Уланбеков (первый слева) на церемонии награждения

В первый день чемпионата мира по самбо спортсмены из Кыргызстана завоевали две медали. Об этом сообщил сайт sambo.ru.

Вчера комплекты медалей разыграны в десяти весовых категориях среди юниоров и юниорок.

По итогам схваток сборная КР завоевала две медали: бронзу принес Жусуп Шакиров (юниоры, 57 килограммов), серебро — Феликс Уланбеков (юниоры, 68 килограммов), который в финале уступил россиянину Ивану Агафонову.

Напомним, что чемпионат мира по самбо среди взрослых, молодежи, юниоров и по боевому самбо проходит в Сербии (Нови-Сад) с 5 по 8 ноября.

Ссылка: https://24.kg/sport/172173/
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