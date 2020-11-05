Обаятельная сибирячка, проложившая дорогу в ММА стальными кулаками

Дарья Ныркова — чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по рукопашному бою. Ей 28 лет, у нее есть четырехлетняя дочь, пишет РИА Новости.

Дарья только кажется неуступчивой и боевитой, на самом деле внутри скрывается добродушный и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на выручку.

В 2019-м она стала чемпионкой России по рукопашному бою, чемпионкой Азии и обладательницей Кубка мира. Дарье присвоили звание мастера спорта международного класса.

После такого успеха очаровательную девушку заметили в союзе ММА, предложив выступать в любительской лиге. Итог — победа на чемпионате России по смешанному боевому единоборству. Теперь она неотъемлемый участник сборной России в этом виде спорта.

Помимо занятий единоборства, Дарья тренирует детей в родном Киселевске. В ее спортивном клубе занимаются детки в возрасте от 6 лет и старше. Всего в секции их около двухсот. Многие добились значимых успехов и больших наград.

На Instagram красавицы-спортсменки подписано более трех тысяч человек. В ее социальных сетях есть фотографии с настоящими легендами из мира единоборств — Николаем Валуевым и Федором Емельяненко.

В одном из интервью она рассказала, как к ней пришла мысль связать жизнь с единоборством в целом и рукопашным боем в частности.

«У нас на районе больше заниматься негде было. После ремонта открылось много секций. Нас с ребятами стали зазывать в них. Когда я пришла в секцию, мне было 13 лет. Здесь я попала словно в семью. Наш тренер создал такую атмосферу, что мы полюбили это место, этот зал, друг друга. Каждый день я бежала сюда с такой радостью, несмотря на запреты родителей. Я ругалась с ними, лишь бы прийти на тренировку», — рассказала спортсменка.