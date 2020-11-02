Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил гражданство России

Фото One Championship. Кямран Аббасов (слева) в бою за титул чемпиона мира по версии One FC. Индонезия, октябрь 2019 года

Чемпион в полусреднем весе крупнейшей азиатской организации ММА Кямран Аббасов попросил гражданство России. Об этом сообщило РБК.

По его информации, Кямран Аббасов последние шесть лет проживает с семьей в Новороссийске. В ближайшее время будет выступать за Россию.

Кямран Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году. Осенью 2019-го Аббасов выиграл турнир One FC — Dawn of Valor в Джакарте (Индонезия). В главном поединке он сокрушил чемпиона организации в полусреднем весе шведа Себастьяна Кадестама.

One FC — крупнейшая азиатская организация по проведению поединков в смешанных единоборствах.