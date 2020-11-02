16:01
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-8 ноября. Кубок президента КР по кок бору

3-7 ноября — предварительные встречи;
7 ноября — матч за третье место по кок бору, соревнования по эр энишу и салбууруну;
8 ноября — финальные матчи по кок бору, соревнования по эр энишу, салбууруну, конные скачки.

Ипподром Чолпон-Аты.

5-8 ноября. Чемпионат мира по самбо среди взрослых, молодежи, юниоров и по боевому самбо.

Представлять Кыргызстан будут 31 спортсмен.

Город Нови-Сад (Сербия).

4 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, полуфинал (вторая игра)

Полуфинальная стадия состоит из двух матчей «дома» и «на выезде».

«Дордой-2» (Бишкек) — «Абдыш-Ата-2 Наше» (Кант);
«Каганат-2» (Ош) — СДЮШОР 3 (Джалал-Абад).

7-9 ноября. Турнир среди любительских команд по футболу «Фан-Лига Кыргызстан 2020»

Участвуют команды «Банк Бай-Тушум» (Ош), «Кара-Буура» (Таласская область), «Беловодск» (Чуйская область), «1-мая» (Иссык-Кульская область), «Ак-Кула» (Нарынская область), «Раззаков» (Баткенская область), «Ал-Халал» (Бишкек) и «Клуб-91» (Джалал-Абадская область).

Трансляции на канале Kyrgyz Sport TV.

8 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, финал (первая игра)

Финал, как и полуфинал, состоит из двух матчей. Второй пройдет 15 ноября.
Ссылка: https://24.kg/sport/171483/
просмотров: 1723
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке опять митинг. Теперь протестуют против коррупции в спорте
$100 за 10 тысяч шагов. Как в Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни
Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил гражданство России
Ассоциация кыргызских традиционных видов спорта создана в Кыргызстане
Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Канат Шабданбаев назначен директором Госагентства по делам молодежи и спорта
Звезда фитнес-бикини: сибирячка, которая покорила не только Россию, но и Европу
В преддверии второй волны COVID-19 в городе Ош открыли новый спортзал для детей
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
«Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов
Популярные новости
Чемпион One FC&nbsp;Кямран Аббасов попросил гражданство России Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил гражданство России
$100 за&nbsp;10&nbsp;тысяч шагов. Как в&nbsp;Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни $100 за 10 тысяч шагов. Как в Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни
Обаятельная сибирячка, проложившая дорогу в&nbsp;ММА стальными кулаками Обаятельная сибирячка, проложившая дорогу в ММА стальными кулаками
Триатлет Айваз Оморканов победил на&nbsp;IRONMAN 70.3 Turkey Триатлет Айваз Оморканов победил на IRONMAN 70.3 Turkey
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
6 ноября, пятница
15:33
Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают внимание от преступников Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают в...
15:31
Сделка на $1 миллион. Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда был подписан договор
15:23
Сделка о лобби интересов КР на $1 миллион. Садыр Жапаров оказался ни при чем
15:22
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы после Нового года. Но это не точно
15:16
В Оше милиция установила личность девочки, спрыгнувшей с Сулайман-Тоо