Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-8 ноября. Кубок президента КР по кок бору

3-7 ноября — предварительные встречи;

7 ноября — матч за третье место по кок бору, соревнования по эр энишу и салбууруну;

8 ноября — финальные матчи по кок бору, соревнования по эр энишу, салбууруну, конные скачки.

Ипподром Чолпон-Аты.

5-8 ноября. Чемпионат мира по самбо среди взрослых, молодежи, юниоров и по боевому самбо.

Представлять Кыргызстан будут 31 спортсмен.

Город Нови-Сад (Сербия).

4 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, полуфинал (вторая игра)

Полуфинальная стадия состоит из двух матчей «дома» и «на выезде».

«Дордой-2» (Бишкек) — «Абдыш-Ата-2 Наше» (Кант);

«Каганат-2» (Ош) — СДЮШОР 3 (Джалал-Абад).

7-9 ноября. Турнир среди любительских команд по футболу «Фан-Лига Кыргызстан 2020»

Участвуют команды «Банк Бай-Тушум» (Ош), «Кара-Буура» (Таласская область), «Беловодск» (Чуйская область), «1-мая» (Иссык-Кульская область), «Ак-Кула» (Нарынская область), «Раззаков» (Баткенская область), «Ал-Халал» (Бишкек) и «Клуб-91» (Джалал-Абадская область).

Трансляции на канале Kyrgyz Sport TV.

8 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, финал (первая игра)

Финал, как и полуфинал, состоит из двух матчей. Второй пройдет 15 ноября.