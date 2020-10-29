16:01
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Спорт

Обновился мировой рейтинг дзюдоистов. Лучший из кыргызстанцев — 27-й

Международная федерация дзюдо обновила рейтинг спортсменов. Со списком можно ознакомиться на сайте ijf.org.

Читайте по теме
Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей

Рейтинг изменился после Grand Slam в Будапеште.

Лучший результат среди кыргызстанцев — у Юрия Краковецкого, который занимает 27-е место в супертяжелой весовой категории (1 тысяча 829 очков). Он потерял две позиции по сравнению с прошлым рейтингом.

В списке 100 сильнейших также Владимир Золоев (35-е место), Болот Токтогонов (42-е место), Айбек уулу Кубанычбек (43), Артур Те (48), Фарух Булекулов (52), Эрлан Шеров (53), Отар Бестаев (70), Ишен Аманов (84), Алтынбек уулу Алмаз (85).

Лучшая среди женщин — Айжан Кадырбекова. Она не вошла в 200 сильнейших.

Ссылка: https://24.kg/sport/171188/
просмотров: 1755
Версия для печати
Материалы по теме
Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей
Спорт по телефону. Как дети тренируются на карантине
Дзюдоист Чынгызхан Сагыналиев: Моя главная цель — олимпийская медаль
Дзюдоист Владимир Золоев о сходстве кавказского и кыргызского менталитетов
Эрлан Шеров, Асель Мусабекова. Кто еще стал чемпионом Кыргызстана по дзюдо
Дзюдоистам из Кыргызстана понадобилось менее 20 секунд для победы в Израиле
Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру
Чемпионка в погонах. Как Мээрим Момунова стала звездой борьбы алыш
Дзюдоист из Кыргызстана впервые выиграл медаль на чемпионате мира
Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом
Популярные новости
Чемпион One FC&nbsp;Кямран Аббасов попросил гражданство России Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил гражданство России
$100 за&nbsp;10&nbsp;тысяч шагов. Как в&nbsp;Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни $100 за 10 тысяч шагов. Как в Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни
Обаятельная сибирячка, проложившая дорогу в&nbsp;ММА стальными кулаками Обаятельная сибирячка, проложившая дорогу в ММА стальными кулаками
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
6 ноября, пятница
15:33
Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают внимание от преступников Асыл Абылгазиев: Атакой на бывшего премьера отвлекают в...
15:31
Сделка на $1 миллион. Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда был подписан договор
15:23
Сделка о лобби интересов КР на $1 миллион. Садыр Жапаров оказался ни при чем
15:22
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы после Нового года. Но это не точно
15:16
В Оше милиция установила личность девочки, спрыгнувшей с Сулайман-Тоо