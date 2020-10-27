Ассоциация кыргызских традиционных видов спорта создана в Кыргызстане

В Кыргызстане создана Ассоциация кыргызских традиционных видов спорта, народных игр и культуры. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По данным пресс-службы, в ассоциацию вошли 11 федераций по национальным видам спорта.

Президентом стал заслуженный работник физической культуры и спорта КР, экс-глава дирекции по национальным видам спорта Алмазбек Касенов.

Ассоциация создана для пропаганды и популяризации национальных видов спорта, народных игр и культуры среди населения страны.