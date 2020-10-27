Официально объявлена дата следующего боя Валентины Шевченко на UFC 255

В начале августа бразильская спортсменка победила главную претендентку на титул Джоанн Калдервуд (14:5) болевым приемом в первом раунде и заняла ее место в качестве следующей соперницы Шевченко.

В настоящий момент Валентина Шевченко ведет серию из пяти побед.

На турнире UFC 255 выступит и Антонина Шевченко (8:2). «Пантера» встретится с «Королевой жестокости» Ариани Липски (13:5).