Айсулуу Тыныбекова поделилась снимками с фотосессии в национальном стиле

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова в своем Instagram поделилась снимками с фотосессии в национальном стиле от автора Галины Боковой.

«Нам удалось соединить две эпохи: минимализм современности, выраженный красным свободным платьем, и многовековую историю нашего народа через традиционные тебетей, чыптама и ювелирные украшения», — отметила спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tynybekova Aisuluu (@tynybekova.aisuluu) 24 Окт 2020 в 7:32 PDT

Напомним, что это не первая фотосессия Айсулуу Тыныбековой у Галины Боковой. В июне спортсменка поделилась снимками со съемки.