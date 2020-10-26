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Спорт

Айсулуу Тыныбекова поделилась снимками с фотосессии в национальном стиле

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова в своем Instagram поделилась снимками с фотосессии в национальном стиле от автора Галины Боковой.

«Нам удалось соединить две эпохи: минимализм современности, выраженный красным свободным платьем, и многовековую историю нашего народа через традиционные тебетей, чыптама и ювелирные украшения», — отметила спортсменка.

Напомним, что это не первая фотосессия Айсулуу Тыныбековой у Галины Боковой. В июне спортсменка поделилась снимками со съемки.
Ссылка: https://24.kg/sport/170695/
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