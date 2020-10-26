Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей

В Будапеште на завершившемся накануне международном турнире по дзюдо серии Grand Slam кыргызстанцы остались без медалей. Об этом сообщил сайт Международной федерации дзюдо.

По его данным, Кыргызстан представляли пять дзюдоистов — Артур Те (до 66 килограммов), Владимир Золоев (до 81 кг), Эрлан Шеров и Фарух Булекулов (до 90 кг) и Юрий Краковецкий (свыше 100 кг).

Первое место в турнирной таблице заняли россияне. Они завоевали 10 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую.

Первый после долгого перерыва турнир по дзюдо прошел в соответствии с новыми санитарными требованиями. В нем приняли участие более 400 спортсменов.