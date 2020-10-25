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Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс UFC.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе. Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 254, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Рефери остановил противостояние во втором раунде после успешного удушающего приема в исполнении Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин защитил этот титул в третий раз. За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 29 поединков.

Джастин Гэтжи уступил в третий раз, на счету 31-летнего американца осталось 22 победы.

Хабиб Нурмагомедов после победного поединка заявил о своем уходе из спорта. «Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал, и я должен этому следовать», — рассказал он.

«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей», — добавил спортсмен.
Ссылка: https://24.kg/sport/170669/
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