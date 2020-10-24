Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поздравил футбольную команду «Алай» с победой и вручил игрокам 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, церемония награждения победителей прошла сегодня на центральном стадионе южной столицы.

«Вы подарили футбольным фанатам хорошее настроение. ФК «Алай» впервые с 2013 года выиграл Кубок Кыргызстана. Это второй раз в истории, когда вы стали обладателями кубка, выиграв у сильнейших команд республики, которые также выступали достойно. От имени всех горожан хочу поблагодарить вас за эту спортивную победу», — сказал градоначальник.

Он добавил, что в 2021 году бюджет клуба будет увеличен и будут созданы все необходимые условия для развития команды.

В мэрии добавили, что футбольный клуб «Алай» четыре раза выигрывал чемпионат республики по футболу, два раза завоевывал Суперкубок, два раза становился обладателем Кубка КР. Впереди игроков ждет подготовка к выступлению в Кубке AFC.