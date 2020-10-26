Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

25-30 октября. Чемпионат России по плаванию, Казань

К участию допускаются и иностранные спортсмены по заявкам национальных федераций — членов Международной федерации водных видов спорта. Свои заявки прислали спортсмены Туркменистана, Латвии, Кыргызстана, Беларуси и Македонии.

31 октября. Благотворительный гольф-турнир «Игра во имя жизни»

Турнир посвящен памяти Трависа Майлса и Девида Фойя и проходит ежегодно с 2008 года.

Гольф-клуб «Кленовый лист» , 10.00.

1 ноября. Закрытие велосезона

В велопробеге может принять участие любой желающий. Нужен исправный велосипед, шлем. Стоимость — 100 сомов. Мероприятие должно было состояться на прошлой неделе, но перенесено.

Старт: парк Победы имени Дайыра Асанова, 9.30.