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Спорт

За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»

Накануне в Канте прошли полуфинальные игры Кубка Кыргызстана по футболу. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

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По его данным, на стадионе «Центральный» кантская «Абдыш-Ата» благодаря голу Максата Алыгулова обыграла столичную «Алгу».

На «Нитро Арена» сыграли «Алай» и «Нефтчи». На гол алайца Эрлана Маширапова на 46-й минуте ответил точным ударом Эльдар Молдожунусов. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Алая», — 5:3.

Финал состоится 22 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/169930/
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