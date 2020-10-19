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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, 1/2 финала

В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.

«Алай» — «Нефтчи», стадион «Нитро-Арена», 14.00;
«Абдыш-Ата» — «Алга», стадион «Центральный», 14.00.

22 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, финал

В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.

Стадион «Центральный», 14.00.

24-25 октября. Турнир по баскетболу 3×3 Bishkek Open — 2020

Пройдут соревнования в категориях: юноши до 16 лет, юноши до 18 лет, мужчины старше 18, а также девушки старше 16.

Спорткомплекс средней школы № 29.

25 октября. Закрытие велосезона

В велопробеге может принять участие любой желающий. Нужен исправный велосипед, шлем. Стоимость — 100 сомов.

Старт: парк Победы имени Дайыра Асанова, 9.30.
Ссылка: https://24.kg/sport/169650/
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