Кыргызстанцы выиграли бронзу на международных соревнованиях по волейболу

Команда из Кыргызстана «Жаны-Муун» выиграла бронзу на международном турнире среди мужчин по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Ташкенте. За победу боролись команды из четырех стран. «Жаны-Муун» провел три встречи: уступил сборным Узбекистана (0:3) и Туркменистана (1:3), а сборную Таджикистана одолел (3:2).

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Ветеранская сборная Кыргызстана

А в Петропавловске-Камчатском (Россия) завершился турнир среди ветеранов. Сборная Кыргызстана одолела представителей Хабаровска (2:0), уступила командам Камчатки (0:2) и Дальневосточного федерального округа (1:2) и тоже стала бронзовым призером.