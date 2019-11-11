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Спорт

У кыргызстанцев восемь медалей на международном турнире по таэквондо ITF

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Триумфаторы турнира в Бухаре

Кыргызстанцы выиграли восемь медалей на международном турнире Bukhara Open — 2019 по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Состязания прошли в Бухаре с участием более пятисот бойцов из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В отечественной сборной было девять спортсменов. Айжамал Бекболотова в своей категории стала чемпионкой, Амина Алмазова, Нурсулуу Азаматова и Эльнара Бактыбекова — серебряными призерами, Аамаль Туратбекова, Сарман Максутов, Кыяз Калыбеков и Султан Каиров — бронзовыми.

«В декабре в Бишкеке проведем ежегодный международный турнир «Кубок надежды», — добавили в федерации.

Ранее наши таэквондисты успешно выступили в Алматы.
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