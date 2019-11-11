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Спорт

Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду

Фото из архива ГАМФКиС. Хоккеисты из Кыргызстана радуются победе

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею 10 ноября разгромила команду Боснии и Герцеговины в отборочном турнире на Олимпиаду-2022.

Это был матч заключительного, третьего тура в группе N. В первом периоде отличились кыргызстанцы Владимир Тонких, Михаил Чувалов, Владимир Носов, Олег Колодий и Артем Горобец. Во втором — Олег Колодий и Адис Качкынбеков. В третьем периоде шайбы забросили Уран Турсунбеков, Максим Егоров (дважды), Кузьма Терентьев, Александр Титов, Олег Колодий, Эрсултан Мирбеков и Антон Кудашев. Итоговый счет — 15:3.

Ранее Кыргызстан победил ОАЭ (9:4) и Люксембург (5:3) и досрочно вышел во второй отборочный этап. Он пройдет в декабре в Румынии. Противостоять нашей сборной будут команды Румынии, Израиля и Исландии.
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