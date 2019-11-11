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Спорт

Динамика и страсть. В Бишкеке провели крупный международный турнир по регби

Регби популярно во многих странах. Но для Кыргызстана этот вид спорта — экзотика. Накануне в Бишкеке завершился открытый центральноазиатский турнир, порадовавший неискушенную публику зрелищными матчами.

24.kg
Фото 24.kg. Турнир по регби в Бишкеке

Состязания проводились по олимпийской дисциплине регби-7. Участвовали семь команд из КР, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана. Возраст игроков — до 18 лет.

Две команды, в каждой из которых по семь спортсменов, пытаются занести овальный мяч в зачетную зону или забить в ворота. Играют в основном руками. Пасовать можно вбок или назад. Для остановки атакующих нередко используют жесткие приемы. Куча-мала из игроков, пытающихся завладеть мячом, — частое явление на матчах. Развитая мускулатура, выносливость и умение быстро бегать — большие плюсы для регбиста. Матч длится два тайма по семь минут с коротким перерывом.

Этот вид в Кыргызстане развивают с начала 2000-х. Основная база — Академия физической культуры и спорта (КГАФКиС). Занимаются им и в некоторых силовых структурах. С этого года к нему приобщают девушек.

«Увлекаюсь регби месяц. Поступила в КГАФКиС, и тренер Николай Котляров позвал в секцию. Подумала, почему бы и нет?! Сразу понравилось. Травм не боюсь. Если делать все как положено, их не бывает. Это мой первый турнир. Со временем хочу поехать в Японию и выиграть чемпионат мира», — сказала 24.kg игрок молодежной сборной КР Анна Омельяненко.

Среди девушек тройку призеров составили сборные Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.

24.kg
Фото 24.kg. Турнир по регби в Бишкеке

Среди парней первенствовали узбекистанцы. Вторыми стали казахстанцы, третьими — кыргызстанцы.

«Раньше я занимался легкой атлетикой, а два года назад меня пригласили на регби. Оно поразило динамикой и страстью. Нравится участвовать в схватках, догонять соперников и даже падать на землю. На одной из первых тренировок я лишился двух зубов. Но оно того стоило, — рассказал 24.kg игрок отечественной команды Миржан Эмильбеков. — На многих местных матчах выполняю обязанности бокового судьи. Мечтаю поиграть в Европе, ЮАР или Новой Зеландии, а потом стать менеджером и развить регби в Кыргызстане до уровня футбола».

Представители ОАЭ, независимо от вида спорта, приезжают в Кыргызстан крайне редко. «Мы играли во многих азиатских странах. Но здесь впервые. Пригласила Федерация регби КР. Люди у вас очень дружелюбные и хорошо нас встретили, — сообщил 24.kg наставник сборной ОАЭ Аполло Перелини. — Команды крепкие. Было интересно с ними соперничать».

24.kg
Фото 24.kg. Турнир по регби в Бишкеке

«Это второй международный турнир в Бишкеке за три месяца. Среди участников немало перспективных. Кое-кто уже входит во взрослую сборную Кыргызстана, — рассказал 24.kg главный тренер национальной команды Александр Золотухин. — Регби в Кыргызстане переживает взлет, массовость растет. Многим интересно попробовать себя в молодом для нашей страны виде спорта. Скоро будем возрождать регби на юге. Там появились два детских тренера».

Он добавил, что ежегодно в Кыргызстане проводят три тура чемпионата страны по регби-7 и один по регби-15. Весной кыргызстанцы ездили в Москву на турнир ко Дню Победы. В 2020-м аналогичный пройдет в Бишкеке. Ожидается приезд команд из Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
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