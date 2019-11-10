03:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры

Фото из архива ГАМФКиС. Сборная Кыргызстана по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры — 2022.

Накануне в матче второго тура первого отборочного раунда она со счетом 5:3 победила сборную Люксембурга. Шайбы в ее составе забросили Владимир Носов (26-я и 36-я минута), Антон Кудашев (29-я минута), Артем Горобец (31-я минута) и Владимир Тонких (60-я минута).

Отборочный турнир проходит в Люксембурге. В первом туре сборная КР победила команду ОАЭ (9:4). Набрав шесть очков, она за тур до конца обеспечила себе первое место в группе и выход в следующий раунд.

Сегодня в заключительном матче наши хоккеисты встретятся с представителями Боснии и Герцеговины.

Второй раунд отбора пройдет в декабре в Румынии. Противостоять сборной КР будут команды Румынии, Израиля и Исландии.
Ссылка:
просмотров: 5066
Версия для печати
Материалы по теме
Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Засудили? Кыргызстан выиграл все матчи, но не попал на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан крупно победил Гонконг в отборе на чемпионат мира по хоккею
Популярные новости
Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в&nbsp;ММА Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в ММА
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею разгромила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Хоккеисты из&nbsp;Кыргызстана со&nbsp;счетом 15:3 победили боснийцев в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Федерация футбола Кыргызстана показала, как подготовила стадион к&nbsp;игре с&nbsp;Японией Федерация футбола Кыргызстана показала, как подготовила стадион к игре с Японией
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
13 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 ноября, вторник
23:52
Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали
23:31
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок
23:06
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
22:41
Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов
22:26
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера