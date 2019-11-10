Фото из архива ГАМФКиС. Сборная Кыргызстана по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры — 2022.

Накануне в матче второго тура первого отборочного раунда она со счетом 5:3 победила сборную Люксембурга. Шайбы в ее составе забросили Владимир Носов (26-я и 36-я минута), Антон Кудашев (29-я минута), Артем Горобец (31-я минута) и Владимир Тонких (60-я минута).

Отборочный турнир проходит в Люксембурге. В первом туре сборная КР победила команду ОАЭ (9:4). Набрав шесть очков, она за тур до конца обеспечила себе первое место в группе и выход в следующий раунд.

Сегодня в заключительном матче наши хоккеисты встретятся с представителями Боснии и Герцеговины.

Второй раунд отбора пройдет в декабре в Румынии. Противостоять сборной КР будут команды Румынии, Израиля и Исландии.