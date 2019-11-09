Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Узбекистана.

Товарищеский матч прошел 9 ноября в Ташкенте, став для обеих команд этапом подготовки к отборочным соревнованиям на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023. Хозяева поля взяли верх со счетом 3:1. Они забили голы на 11-й, 53-й и 80-й минутах. В составе сборной КР на 30-й минуте отличился Фархат Мусабеков.

«Далеко не все у нас получилось. Этому есть объективные причины. Ребята старались, была самоотдача. У нас есть время сделать выводы и подготовиться к домашним матчам квалификации», — сказал после матча наставник сборной КР Александр Крестинин.

В рамках отбора на ЧМ 14 ноября в Бишкеке сборная КР встретится с командой Японии.