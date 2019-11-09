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Спорт

Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду

Фото из архива ГАМФКиС. Радость сборной Кыргызстана по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой с победы стартовала в отборочном турнире на зимние Олимпийские игры — 2022.

В финальной стадии олимпийского хоккейного турнира сыграют 12 сборных. Девять уже известны — это восемь лучших команд мирового рейтинга и хозяин Игр. Борьба за оставшиеся три путевки займет четыре квалификационных раунда.

В первом раунде сборная Кыргызстана играет в группе N. Кроме нее там команды Боснии и Герцеговины, Люксембурга и ОАЭ. Матчи проходят в Люксембурге.

8 ноября в дебютном поединке отечественная сборная со счетом 9:4 одолела команду ОАЭ. Голы забили Владимир Носов (7-я и 53-я минуты), Александр Титов (23-я и 32-я минуты), Владимир Тонких (36-я, 49-я и 55-я минуты), Артем Горобец (47-я минута) и Жанболот Тагаев (54-я минута).

Ранее КР и ОАЭ встречались в апреле в отборочном турнире на чемпионат мира. Наша команда победила (7:4). Отбор, проходивший в ОАЭ, запомнился скандалом: в четырех играх из пяти сборной Кыргызстана засчитали поражения.

Следующий матч кыргызстанцы проведут 9 ноября. Противостоять им будут люксембуржцы.
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