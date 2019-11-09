Федерация футбола Кыргызстана показала, как подготовила стадион к игре с Японией

В Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 14 и 19 ноября пройдут отборочные матчи на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу. Сначала сборная Кыргызстана встретится с командой Японии, затем — с командой Таджикистана. Журналистам показали, в каком состоянии стадион перед играми.

Заместитель генерального секретаря ФФ КР Нурдин Букуев сообщил, что арену построили в начале 1940-х и с тех пор реконструировали лишь раз — в начале 2000-х. В последний раз команда уровня Японии играла на нем в 2015 году. Это была сборная Австралии.

Матч с ней принес ФФ КР много проблем, и после она вплотную занялась стадионом. Своими силами возвела дополнительный забор у главного входа и ограждения в определенных местах, привела в порядок турникеты и кассы, обозначила сектора, провела косметический ремонт подтрибунных помещений и VIP-ложи, обустроила гостевую трибуну и медиазону.

Чтобы больше людей приходило на стадион, матчи сборной стали проводить по вечерам. Федерация заменила электропроводку и освещение и кое-где установила прожекторы. На систему освещения ушло около $400 тысяч.

Судейский корпус ФФ КР в 2015-м вручную за 10 дней с помощью трафарета нанес на 18 тысяч пластиковых кресел номера. Тогда же около двух тысяч сломанных сидений заменили на новые. Перед недавней игрой с командой Мьянмы заменили еще более 600 кресел. В последнее время накануне и после важных матчей на стадион для уборки привлекают клининговую компанию.

Звуковая система стадиона устарела. Федерации приходится арендовать аппаратуру. Арендуются и биотуалеты. Чтобы соответствовать международным требованиям, на время матчей ФФ КР привозит на стадион все необходимое оборудование.

За последние четыре года федерация вложила в газон 4,8 миллиона сомов. «Завезли 900 тонн почвы, посеяли траву и ухаживаем. Когда на газоне проводят концерты, сильно переживаем», — сказал Нурдин Букуев.

На подготовку стадиона к матчам с Японией и Таджикистаном потратили около 425 тысяч сомов.

По словам Нурдина Букуева, ФИФА и АФК с большой натяжкой допускают наш стадион к международным матчам. На игре с Австралией на поле выбежал болельщик, и федерацию оштрафовали на $28 тысяч. После того случая она возвела по периметру поля ограждения. Тем не менее на матче с Мьянмой на газон вновь выскочил фанат.

«Дисциплинарный комитет ФИФА собирался 4 ноября вынести решение по этому факту, но перенес его на неопределенный срок. Мы начали продажу билетов. Возможно, кроме финансовых санкций, нам скажут провести матч без зрителей. Тогда вернем людям деньги за билеты, — сказал Нурдин Букуев. — Надеемся, ФИФА вновь проявит к нам снисхождение. Но долго так продолжаться не будет. Взываем к совести болельщиков. Патриотизм надо выражать иным способом и не выбегать на поле».

«Расположение стадиона в центре города осложняет жизнь простых людей: во время международных матчей перекрывают улицы. Это вызывает негатив. Но это данность, с которой мы вынуждены жить», — отметил он.

Чтобы не было давки и суеты, ФФ КР просит болельщиков приходить на стадион не за пять минут до начала матча, а за час-два. Не пытаться пройти бесплатно, показав «корочку», и садиться на места, указанные в билете.