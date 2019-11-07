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Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на международном турнире по настольному теннису

Фото АНТ КР. Рамида Абдимиталипова и ее тренер Алишер Якупбаев

Кыргызстанка Рамида Абдимиталипова заняла второе место на международном турнире «Золотая осень» по настольному теннису. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Турнир прошел 2-7 ноября в Алматы (Казахстан). За победу в трех возрастных группах боролись более 250 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Нашу страну представляли 11 юных игроков.

АНТ КР
Фото АНТ КР. Рамида Абдимиталипова на турнире в Алматы

Рамида Абдимиталипова на групповом этапе одолела представительниц Караганды, Актау, Усть-Каменогорска и Костаная. В финальной части состязаний она выиграла шесть матчей из семи.
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