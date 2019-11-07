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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане

Фото Убайдулы Тохтурбаева. Таэквондисты из Кыргызстана в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в академии данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Караганде (Казахстан). Их посвятили памяти воинов-афганцев. За победу боролись около 800 спортсменов из Казахстана, КР, России и Узбекистана. Нашу страну представляли 10 таэквондистов под руководством наставников Азиза Боталиева и Владимира Тюленева.

Среди юниоров в весовой категории 73 кг Иман Кенжебаев стал серебряным призером. Среди кадетов Кадырбек Абдулажанов (28 кг) и Олег Ким (57 кг) взяли бронзу.
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