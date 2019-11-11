Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

5-13 ноября. Чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Доха (Катар)
Здесь разыгрываются путевки на Олимпийские игры — 2020. Кыргызстан представляют четыре спортсмена.
10-14 ноября. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Это традиционный турнир. Участники оспаривают призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.
10-17 ноября. Чемпионат Азии среди молодежи по боксу. Улан-Батор (Монголия)
Это не первый чемпионат Азии в 2019-м — ранее прошли состязания среди взрослых, школьников и юношей. На нынешних участвуют спортсмены 2001-2002 годов рождения.
11-21 ноября. Чемпионат Азии и Океании по современному пятиборью. Ухань (Китай)
Это тоже лицензионный турнир. Кыргызстанцы имеют реальный шанс завоевать путевку на Олимпиаду.
14 ноября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу. Группа F, четвертый тур. Бишкек, стадион имени Долона Омурзакова, 17.15
Сборная Кыргызстана — сборная Японии.
Япония — постоянный участник чемпионатов мира, серебряный призер Кубка Азии — 2019. Кыргызстан на чемпионатах мира не играл, а на Кубке Азии выступал однажды. Тем не менее наши футболисты настроены оптимистично. В предыдущих турах они одержали две победы и один раз уступили.
15-17 ноября. Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб Strong
Бойцы-любители из столицы и регионов оспаривают кубок президента WEF.
16 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
«Манас» — «Гиннес», 9.00;
«Токмок» — СДЮШОР СИ «Эдельвейс», 10.45;
«Бишкек» — «Школа Газпром», 12.30.
17 ноября. Международные соревнования WEF 92 Proffight 40 по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)
За победу борются бойцы-профессионалы из РФ, Кыргызстана и других стран.
17 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
«Политех» — «Шум», 14.15;
«Гризли» — «Гиннес», 16.00;
«Легион» — «Мой телефон», 17.45.