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Спорт

Два кыргызстанца стали чемпионами мира по таэквондо

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Куттубек Мияров (слева) и Баястан Баргыбаев (справа) на чемпионате мира по таэквондо ITF

Два кыргызстанца стали чемпионами мира по таэквондо ITF. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители федерации данного вида спорта КР, которую возглавляет Керимбек Мияров.

Турнир прошел на Сардинии (Италия), собрав около 700 спортсменов из 43 стран. Нашу республику представляли два бойца. Куттубек Мияров в различных категориях взял две золотые, серебряную и две бронзовые награды, Баястан Баргыбаев — два золота, серебро и бронзу.

«С поездкой на ЧМ нам помогла дирекция по неолимпийским видам спорта, а на Сардинии поддержала кыргызская диаспора. Мы довольны выступлением команды, — отметили представители федерации. — Нас пригласили на чемпионат Азии, который пройдет в марте в Японии. Надеемся, повезем туда больше спортсменов».
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