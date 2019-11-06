Лига чемпионов. «Челси» и «Аякс» забили друг другу восемь голов в четвертом туре

В Лиге чемпионов накануне прошло восемь матчей четвертого тура группового этапа.

В группе F «Барселона» на своем поле неожиданно не смогла одолеть «Славию» — 0:0.

В этой же группе «Боруссия» со счетом 3:2 обыграла «Интер». У победителей точные удары нанесли Ашраф Хакими (51-я и 77-я минуты) и Юлиан Брандт (64-я), у проигравших — Лаутаро Мартинес (5-я) и Матиас Весино Фалеро (40-я).

В группе H «Валенсия» победила «Лилль» — 4:1. У «Валенсии» забили Даниэль Парехо (66-я минута, с пенальти), Жоффрей Кондогбиа (84-я) и Ферран Торрес (90-я), у «Лилля» — Виктор Осимхен (25-я) и Адама Сумаоро (82-я минута, в свои ворота).

В этой же группе «Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. За «Челси» забили Тэмми Абрахам (2-я минута, в свои ворота), Жоржиньо (4-я и 71-я, оба с пенальти), Кепа Ариссабалага (35-я, в свои ворота), Сесар Аспиликуэта (63-я) и Рис Джеймс (74-я). У «Аякса» отличились Квинси Промес (20-я минута) и Донни ван де Бек (55-я).

Результаты остальных матчей, расписание предстоящих и турнирную таблицу смотрите здесь.