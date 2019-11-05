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Спорт

«Алга» — бронзовый призер чемпионата Кыргызстана по футболу

В чемпионате Кыргызстана по футболу сегодня прошли поединки заключительного, 28-го тура.

В прошлом туре «Дордой» гарантировал себе золото, а «Алай» — серебро. Кто возьмет бронзу, было интригой нынешнего тура. На нее претендовали «Алга» и «Нефтчи».

«Дордой» со счетом 7:0 разгромил «Кара-Балту». Голы забили Кайрат Жыргалбек уулу (24-я минута), Муролим Ахмедов (41-я), Вахыт Оразсахедов (50-я, 71-я и 84-я) и Маматзия Жолдошов (65-я и 82-я).

«Нефтчи» уверенно обыграл «Академию-Лидер» — 6:0. У «Нефтчи» отличились Эльдар Молдожунусов (17-я, 36-я и 45-я минуты), Азамат Абдуллаев (28-я) и Азамат Омуралиев (71-я), у «Академии-Лидер» — Арслан Гоголадзе (68-я минута, в свои ворота).

«Алай» одолел «Илбирс» — 4:0. Точные удары нанесли Мирбек Акматалиев (34-я минута) и Жоел Кожо (59-я, 83-я и 85-я).

«Алга» победила «Абдыш-Ату» — 3:0. Отличились Тимур уулу Орозбек (41-я и 89-я минуты) и Анатолий Власичев (53-я, с пенальти). Благодаря этому успеху «Алга» удержала минимальное преимущество над «Нефтчи» и стала бронзовым призером.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Вахыт Оразсахедов, забивший 20 голов.
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