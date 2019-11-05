В Лиге чемпионов 5-6 ноября пройдут игры четвертого тура группового этапа.

В ряде матчей фавориты встретятся с аутсайдерами. Борьба обещает быть жесткой. Один из интригующих — поединок между командами «Динамо» (Хорватия) и «Шахтер» (Украина), борющимися за второе место в группе C.

В группе A «Реал» (Испания) попробует вновь одолеть «Галатасарай» и закрепиться на втором месте.

В группе F за вторую строчку сразятся «Боруссия» (Германия) и «Интер» (Италия).

«Зенит» (Россия) попытается взять у «РБ Лейпциг» (Германия) реванш за поражение в предыдущем туре и вернуться на первое место в группе G.

В группе H лидерство оспорят «Челси» (Англия) и «Аякс» (Нидерланды).

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