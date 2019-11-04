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Спорт

Кыргызстан впервые участвует в международном чемпионате по автослалому

Сборная Кыргызстана по автослалому отправляется на международный чемпионат Taipei International Gymkhana Prix — 2019 на Тайвань, который пройдет с 6 по 9 ноября. Для отечественных автоспортсменов это первые масштабные соревнования.

Международная автомобильная федерация (FIA) прислала приглашение кыргызстанским пилотам принять участие в чемпионате, где со всего мира соберутся 11 команд. Из стран СНГ Кыргызстан — единственный участник.

Екатерина Козелецкая, Михаил Павлов и Алексей Веденев будут представлять республику в международных соревнованиях. Они рассказали 24.kg о том, как готовились к мероприятию, и об особенностях автослалома в Кыргызстане.

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