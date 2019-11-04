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Спорт

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира (среди спортсменов до 23 лет) по греко-римской борьбе.

Он выступал в весовой категории 60 килограммов. На пути к финалу одолел Асгара Ализаду (Азербайджан), Артура Петросяна (Россия), Лигуо Као (Китай) и Жору Абовяна (Украина). В решающей схватке наш борец встречался с Арменом Меликяном (Армения). У Меликяна травма головы, и судья несколько раз останавливал схватку, чтобы врачи оказали ему помощь. Но армянин все же победил.

В 2018 году Жоламан Шаршенбеков взял серебро на чемпионате мира среди взрослых.

Нынешний ЧМ проходил с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия). У Кыргызстана три медали. На турнире по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков завоевал золото. Айпери Медет кызы выиграла бронзу в состязаниях по женской борьбе.
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