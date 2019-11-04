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Спорт

Кыргызстанские гольфисты впервые получили звания кандидатов в мастера спорта

В Кыргызстане 2-3 ноября прошел международный турнир на кубок Федерации гольфа — кульминация сезона для тех, кто увлекается этим видом спорта.

Ранее в сезоне-2019 провели 13 этапов чемпионата «Ала-Тоо гольф-тур». Кубок федерации был решающим этапом. За победу боролись 56 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Южной Кореи, Канады и ЮАР. В первый день шел дождь, но они не обращали на него внимания.

Вице-президент Федерации гольфа Тюменской области Дмитрий Лугин в Кыргызстане впервые. Приехал ради общения со здешними гольфистами, с которыми подружился на зарубежных состязаниях. «Из нашего региона я тут один. Уверен, буду ездить часто и с соратниками, — сказал он 24.kg. — Участники нынешнего турнира сильны и заряжены на добрую, но жесткую борьбу. Цели победить себе обычно не ставлю. Но, как бы ни играл, всегда делаю три-пять ударов, за которые прощаю себе все. Они сродни чуду и дарят незабываемые эмоции».

24.kg
Фото 24.kg. Кубок Федерации гольфа Кыргызстана

С марта в Кыргызстане трудится тренер из Казахстана Александр Вонгай. Благодаря ему уровень многих гольфистов вырос.

Мадина Ишенова в этом виде спорта третий год и быстро прогрессирует. Однажды забила мяч в лунку первым же ударом с расстояния 127 метров.

«Раньше приезжала на гольф на тимбилдинг. Потом серьезно им увлеклась. Это красивые пейзажи, свежий воздух и хорошая компания, — рассказала 24.kg Мадина Ишенова. — Не пропускаю местные турниры. Побеждала в Кыргызстане и Турции, была второй в Казахстане. Хочу играть вдвое лучше, чем сейчас».

24.kg
Фото 24.kg. Кубок Федерации гольфа Кыргызстана

Ранее ни у кого из отечественных гольфистов не было разрядов. На этом турнире троим присвоили первый разряд, двоим — звание кандидата в мастера спорта.

Новоиспеченный КМС Жантай Малатаев учится в США. Всегда попадает на тамошних турнирах в десятку лучших, а порой и побеждает. В 16 лет играет на профессиональном уровне и способен попасть на Олимпиаду-2024.

24.kg
Фото 24.kg. Кубок Федерации гольфа Кыргызстана

Другой кандидат в мастера — 52-летний Константин Суриков. Он был призером крупного турнира в России, побеждал в дальнем зарубежье.

«Стать КМС, когда тебе за 50, очень приятно! — признался Константин Суриков 24.kg. — Гольфом занимаюсь 15 лет, объездил полмира. Он успокаивает, помогает после работы выкинуть лишнее из головы и стать самим собой. Здесь у меня друзья. Не за горами время, когда наша сборная будет показывать высокие результаты в Азии и мире».

24.kg
Фото 24.kg. Кубок Федерации гольфа Кыргызстана

В рамках Кубка федерации в различных номинациях победили Константин Суриков, Сутэг Ли, Азамат Сагынбеков, Светлана Кан, Чун Джунг Ук, Айсулуу Шабданалиева, Айбек Матиев, Мадина Ишенова и Сергей Попов.

В итоговом зачете «Ала-Тоо гольф-тура» в своих номинациях лучшими стали Константин Суриков и Мадина Ишенова.

Кроме того, прошла матчевая встреча Кыргызстан — Узбекистан. Победу праздновали наши гольфисты.

Нынешний сезон завершился, но скоро стартует следующий: 5 ноября кыргызстанцы отправятся в Турцию на выездной этап «Ала-Тоо гольф-тура» сезона-2020. В апреле хотят сыграть там же на Кубке СНГ.
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