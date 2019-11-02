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Спорт

«Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу

Фото ФК «Дордой». Игроки «Дордоя» радуются победе в чемпионате Кыргызстана по футболу

В чемпионате Кыргызстана по футболу сегодня прошли поединки предпоследнего, 27-го тура.

«Илбирс» со счетом 7:1 разгромил «Академию-Лидер». У «Илбирса» три мяча забил Абай Боколеев (15-я, 75-я и 83-я минуты), по одному — Бейбарс Абдрахманов (20-я), Азим Азаров (54-я, с пенальти), Кадырбек Шаарбеков (66-я) и Семетей Данияров (77-я). У «Академии-Лидер» на 7-й минуте отличился Янник Бле Констант.

«Дордой» уверенно победил «Абдыш-Ату» — 5:0. Результативные удары нанесли Вахыт Оразсахедов (5-я минута), Мирлан Мурзаев (40-я), Мустафа Юсупов (81-я и 88-я) и Маматзия Жолдошов (87-я).

«Алай» одолел «Нефтчи» — 3:2. У первых отличились Жоел Кожо (63-я минута), Улугбек Рискулов (80-я) и Акрамжон Умаров (86-я), у вторых — Азамат Омуралиев (13-я минута) и Умидулло Иминов (49-я).

«Алга» обыграла «Кара-Балту» — 4:3. За «Алгу» забили Бектур Амангелдыев (15-я минута), Анатолий Власичев (51-я), Тимур уулу Орозбек (63-я) и Даврон Аскаров (72-я), за «Кара-Балту» — Эрмек Ниязалиев (23-я минута) и Нуртай Курмантай (30-я, с пенальти и 35-я).

«Дордой» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Алай» (59), третьей — «Алга» (44). Независимо от исхода последнего тура «Дордой» не утратит лидерства. Он второй год подряд и 11-й раз в истории стал чемпионом КР.
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