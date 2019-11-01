04:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по стрельбе

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по пулевой стрельбе. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Турнир прошел в Шымкенте (Казахстан). Его посвятили памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова. Участвовали более 200 стрелков из Казахстана, Италии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представляли 11 спортсменов. В стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета среди мужчин Аскат Токмоков стал серебряным призером. В этой же дисциплине среди женщин серебро взяла Бактыгуль Махмадова. В стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки бронзу выиграла Анастасия Щуковская.
Ссылка:
просмотров: 1739
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел турнир по стрельбе памяти сотрудников «Альфы»
Кыргызстанец выиграл «бронзу» на международном турнире по стрельбе
Кыргызстанка заняла первое место на турнире по стрельбе в Казахстане
Популярные новости
Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в&nbsp;ММА Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в ММА
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею разгромила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею вышла во&nbsp;второй раунд отбора на&nbsp;Олимпийские игры Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры
Хоккеисты из&nbsp;Кыргызстана со&nbsp;счетом 15:3 победили боснийцев в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
13 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 ноября, вторник
23:52
Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали
23:31
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок
23:06
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
22:41
Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов
22:26
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера