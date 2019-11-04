Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

1-9 ноября. Чемпионат Бишкека по шахматам. Бишкек, школа № 28

Турнир проводится в семи возрастных группах: до 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

3-7 ноября. Шахматный фестиваль «Золотая осень». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Этот фестиваль проводится каждый год. Запланированы соревнования для начинающих и всех желающих.

8 ноября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 28-й тур

«Академия-Лидер» — «Нефтчи»,

«Алга» — «Абдыш-Ата»,

«Дордой» — «Кара-Балта»,

«Илбирс» — «Алай».

Это заключительный тур чемпионата.

8-10 ноября. Открытый Кубок Бишкека по пауэрлифтингу. Бишкек, клуб Strong

Соревнования тоже проходят ежегодно. Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах и номинациях.

8-10 ноября. Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Чхонджу (Южная Корея)

На ЧМ — 2018 кыргызстанцы завоевали две медали. Ныне настроены превзойти тот результат.

9 ноября. Международные соревнования Road FC 56 по смешанным единоборствам. Йосу (Южная Корея)

В программе 12 профессиональных поединков. В весе 61 кг сойдутся Алексей Федосеев (Кыргызстан) и Ги Вон Ко (Южная Корея). Для Федосеева это дебют в ММА. Бой намечался на сентябрь, но его перенесли.

9 ноября. Международные соревнования WEF 91 Selection 29 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб Strong

Запланированы поединки с участием молодых, перспективных бойцов-профессионалов.

9 ноября. Товарищеский матч по футболу. Ташкент (Узбекистан)

сборная Узбекистана — сборная Кыргызстана.

Для отечественной команды это важный этап подготовки перед предстоящими отборочными поединками на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

9 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди женщин по баскетболу, четвертый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

«Гиннес» — «Школа Газпром», 9.00;

СДЮШОР СИ «Эдельвейс» — «Манас», 10.45.

9-10 ноября. Открытый чемпионат Центральной Азии по регби. Бишкек, КГАФКиС

Борьба за победу идет в дисциплине «регби-7». Участвуют спортсмены до 18 лет.

9-10 ноября. Чемпионат мира по шинкиокушинкай карате. Токио (Япония)

На татами выйдут представители 99 стран. Кыргызстан представит Владимир Попиков.

10 ноября. Международные соревнования по шестовой акробатике. Бишкек, Русский драматический театр имени Ч.Айтматова, 14.00

Турнир проводится в десятый раз. Медали разыгрываются в нескольких номинациях.

10 ноября. Чемпионат Кыргызстана по карате кекушинкай. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 9.00

На турнир соберутся сильнейшие бойцы из столицы и регионов. Одна из целей — определение кандидатов в национальную сборную.

10 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по баскетболу, четвертый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

«Гиннес Junior» — «Политех», 14.15;

«Шум» — «Легион», 16.00;

«Мой телефон» — «Гризли», 17.45.

10-14 ноября. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Еще один традиционный турнир. Участники оспаривают призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.