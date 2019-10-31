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Спорт

Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков — чемпион мира по борьбе

Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков накануне стал чемпионом мира по вольной борьбе.

Турнир среди спортсменов до 23 лет проходит с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия). В весе 61 кг Улукбек Жолдошбеков одержал пять побед подряд. Повержены Селехаттин Серт (Турция), Валентин Блясецкий (Украина), Даулет Тажибай (Казахстан), Рютаро Хаяма (Япония) и Равиндер Равиндер (Индия).

Это пятый чемпионат мира по борьбе в 2019-м. Ранее прошли турниры среди кадетов, юниоров, взрослых и ветеранов. На каждом у Кыргызстана была минимум одна медаль.

Весной Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии в этой же возрастной группе.
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