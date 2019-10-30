«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги

В Кыргызской премьер-лиге 30 октября прошло три матча 26-го тура.

«Алга» со счетом 5:0 разгромила «Академию-Лидер». У «Алги» отличились Ислам Юнусов (14-я минута), Азиз Келдияров (48-я и 70-я) и Азирет Момошев (81-я). Один мяч игрок «Академии-Лидер» забил в свои ворота.

«Илбирс» победил «Кара-Балту» — 4:0. Результативные удары нанесли Аскарбек Салиев (3-я минута), Жаныбек уулу Аманжан (72-я) и Суйунтбек Мамыралиев (77-я). «Кара-Балта» тоже отметилась мячом в свои ворота.

«Дордой» во второй раз за четыре дня встречался с «Нефтчи» (27 октября они играли в финале Кубка КР) и вновь уступил со счетом 0:1. На 30-й минуте отличился Азамат Омуралиев.

Один матч этого тура состоялся 24 октября: «Алай» одолел «Абдыш-Ату» — 3:2.

«Дордой» (60 очков) лидирует в турнирной таблице. Следом идут «Алай» (56) и «Нефтчи» (43). Предпоследний, 27-й тур чемпионата намечен на 3 ноября.