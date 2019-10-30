04:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Как стать лучшей среди бодибилдеров. История 75-летней пенсионерки

Жительница Южной Кореи в 75 лет заняла второе место на соревнованиях бодибилдеров. Об этом сообщает AsiaOne.

Лим Чен-со (Lim Jong-so) стала посещать спортзал, чтобы справиться с болями, вызванными стенозом позвоночного канала. «Первое время было так больно, что я кричала, когда делала упражнения, — утверждает она. — Но я была готова на все». По словам женщины, она понимала, что если не потерпит сейчас, потом будет хуже.

«Однажды тренер поинтересовался у меня: «Как твоя нога?» — рассказала Лим Чен-со. — И знаете что? Боли больше не было!» После этого тренер предложил ей принять участие в соревнованиях бодибилдеров. Лим смущало то, что придется выступать в бикини и на высоких каблуках, однако в итоге она согласилась и на одном из конкурсов заняла второе место среди женщин от 38 лет и старше.

«Я вижу, что многие отказываются от чего-то, когда становятся старше, — говорит Лим Чен-со. — Они думают: «Ну вот и старость, теперь я ни на что не гожусь». Я бы хотела сказать им, что даже в старости незачем от чего-то отказываться. У всех есть мечты, нужно просто продолжать к ним стремиться».
Ссылка:
просмотров: 2829
Версия для печати
Материалы по теме
Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Украинская красотка, которая штурмует высоты в легкой атлетике
Во Франции футбольные фанаты закидали мусором бразильского форварда Неймара
Российская чемпионка, от которой вода закипает в бассейне
В США юную спортсменку лишили медали за слишком открытый купальник
Молодая, симпатичная и дерзкая. Восходящая звезда мирового тенниса из Канады
Опасная красотка, которая преуспела и в боксе, и в ММА
Чемпион Алексей Федосеев: Раньше дрался ради медалей, теперь — ради своей семьи
Самая сексуальная легкоатлетка мира и надежда Германии
Грандиозную драку во время матча устроили бейсболисты в США
Популярные новости
Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в&nbsp;ММА Кыргызстанец Алексей Федосеев выиграл дебютный бой в ММА
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею разгромила команду ОАЭ в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила команду ОАЭ в отборе на Олимпиаду
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею вышла во&nbsp;второй раунд отбора на&nbsp;Олимпийские игры Сборная Кыргызстана по хоккею вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры
Хоккеисты из&nbsp;Кыргызстана со&nbsp;счетом 15:3 победили боснийцев в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
13 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 ноября, вторник
23:52
Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали
23:31
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок
23:06
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
22:41
Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов
22:26
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера