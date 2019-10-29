Антирекорд японского вратаря. Пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба «Эхимэ» умудрился пропустить два гола с чужой половины поля за одну минуту. Об этом сообщило РИА Новости.

Две непростительные ошибки вратарь гостей допустил в матче второго дивизиона Японии между клубами «Ямагата» и «Эхимэ».

В середине второго тайма голкипер вышел за пределы штрафной площади, когда его команда владела мячом. После перехвата игрок хозяев просто перекинул вратаря гостей и забил гол.

После возобновления игры футболисты «Ямагата» сразу завладели мячом и снова отправили его в ворота мимо выбежавшего вратаря «Эхимэ».

Kelab J2 League, Montedio Yamagata menjaringkan 2 gol jarak jauh dari tengah padang dalam tempoh 90 saat.



Apa keeper tu buat sebenarnya? pic.twitter.com/rMzuORvx5Q — VOCKET FC (@vocketfc) October 28, 2019

В итоге курьезные голы помогли «Ямагате» одержать победу над «Эхимэ» со счетом 3:0.